В полиции рассказали о криминогенной ситуации в Киеве: за год - 69 умышленных убийств

По словам Крищенко, ежедневно правоохранители получают 2,3 тысячи звонков о вероятных преступлениях.

В Киеве с начала года полиция приняла свыше 1,3 млн вызовов и совершила более 780 тысяч выездов на место преступления - это более 2,3 тысячи вызовов в сутки.

Об этом на заседании Киевсовета рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба совета.

По его словам, в текущем году в Киеве было совершено 69 умышленных убийств, в 2018-м - 87.

"Продолжается тенденция уменьшения количества незаконных завладений транспортными средствами – в этом году их на 200 меньше. В общем имеем положительную динамику по преступлениям имущественной направленности. Например, если на сутки в 2016 году происходило 17 грабежей, то сейчас 5. За совершение имущественных преступлений задержано 168 группировок, это почти 500 человек", - рассказал Крищенко.

Читайте такжеУбийство мальчика под Киевом: по результатам служебного расследования уволены шестеро полицейских

По данным полиции, на 10 тысяч жителей в Киеве фиксируют 158 преступлений. Уровень их раскрытия составляет более 27%.

"Также полиция большое внимание уделяет незаконному обороту оружия. С начала года в Киеве было изъято 188 пистолетов, 77 винтовок, 11 автоматов, 42 ручных противотанковых гранатомета, 5 пулеметов, 142 гранаты, 25 тысяч патронов, 26 кг взрывчатки", - рассказал руководитель полиции.

Отмечается, что с начала года в Киеве зарегистрировали 3,5 тысячи фактов незаконного оборота наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве жестоко убили женщину, ее нашли обнаженной возле авто.