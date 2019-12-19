В Киеве на территории школы произошел взрыв (фото)
17:23, 19 декабря 2019Происшествия
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В результате взрыва школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.
ЧП произошло в поселке Водогон / фото: Киев оперативный
В Оболонском районе Киева на территории школы №18 произошел взрыв.
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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает в Facebook Киев Оперативный.
ЧП произошло в поселке Водогон.
"Взорвалось здание, в котором находился котел", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.
фото: Киев оперативный
фото: Киев оперативный
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