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В Киеве на территории школы произошел взрыв (фото)

17:23, 19 декабря 2019
Происшествия
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ЧП произошло в поселке Водогон / фото: Киев оперативный

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает в Facebook Киев Оперативный.

ЧП произошло в поселке Водогон.

"Взорвалось здание, в котором находился котел", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.

фото: Киев оперативный
фото: Киев оперативный

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Теги: #школа#Киевпогода в Киеве