В Киеве на территории школы произошел взрыв (фото)

В результате взрыва школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.

В Оболонском районе Киева на территории школы №18 произошел взрыв. Читайте такжеВ Кривом Роге первоклассник застрял в батарее (видео) Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает в Facebook Киев Оперативный. ЧП произошло в поселке Водогон. "Взорвалось здание, в котором находился котел", - говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.

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