Полиция задержала злоумышленника, который из ружья обстрелял наряд патрульных

В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя ежедневно были привлечены от 70 до 90 полицейских.

Правоохранители задержали злоумышленника, который ранее в городе Яготин Киевской области открыл огонь из ружья по наряду патрульной полиции, а затем скрылся на микроавтобусе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Читайте такжеВо Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его бывшая жена«Тогда на Киевщине ввели полицейские операции «Гром» и «Сирена». Также, во время проведения неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении недели для поиска вооруженного правонарушителя ежедневно было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отдела полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение «Миротворец».

Разыскали злоумышленника сегодня в селе Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме давней знакомой.

Как отмечается, открыто 3 уголовных производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается.