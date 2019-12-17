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Схватился за автомат и начал ругаться: на Ривненщине скандал с полицейскими (видео)

18:32, 17 декабря 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Копы остановили грузовик с древесиной в райцентре Владимирец. Сомнения у них вызвали документы на продукцию, ведь они были еще за март. Пока ехала следственно-оперативная группа, полицейские заблокировали грузовик, чтобы не убежал. И когда водитель подошел расспросить, почему остановили и имеют ли право так делать, то один из копов сначала отвечал не четко, а потом выбежал с автоматом и начал нецензурно ругаться.

В полиции заявили, что патрульные были трезвыми. Их действия до момента употребления нецензурных слов были вполне правомерными.

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Теги: #видео#патрульная полиция#Ривненщинапогода в Ровно