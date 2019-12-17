На Черниговщине разбился пассажирский автобус, ехавший в Москву: много жертв и пострадавших

В ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.

Вечером, 16 декабря, в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон - Москва. Читайте такжеВ Киеве на Теремках во дворе 9-этажного дома нашли труп молодого парня Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения. "16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в Харькове произошло ДТП с пешеходами: есть погибшие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter