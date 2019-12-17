На Черниговщине разбился пассажирский автобус, ехавший в Москву: много жертв и пострадавших
08:47, 17 декабря 2019Происшествия
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В ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.
Столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва / ГСЧС
Вечером, 16 декабря, в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон - Москва.
ГСЧС
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Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.
"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Харькове произошло ДТП с пешеходами: есть погибшие.
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