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На Черниговщине разбился пассажирский автобус, ехавший в Москву: много жертв и пострадавших

08:47, 17 декабря 2019
Происшествия
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Столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва / ГСЧС
ГСЧС

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Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ДТП погибли три человека и еще 15 получили ранения.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове произошло ДТП с пешеходами: есть погибшие.

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Теги: #ДТП#чернигов