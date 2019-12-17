В Киеве полиция задержала депутата облсовета за вымогательство и похищение человека

Шестерым фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Полиция разоблачила группу из 6 человек, которые вымогали деньги у двух субъектов хозяйствования, в частности, среди задержанных депутат Киевского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева.

"Злоумышленники пытались завладеть $860 тысяч путем угроз применения насилия в отношении членов семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что правоохранители документировали преступную деятельность в течение года.

Шестерым фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция также пытается привлечь к ответственности заказчиков преступления, среди которых граждане другого государства.

Ранее сообщалось, что в Черкассах полицейские задержали группу вымогателей, которые угрожая потерпевшему пистолетом, завладели его автомобилем и заставили написать долговую расписку.