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Около Днепра во время ДТП у грузовика оторвало кабину (фото)

10:01, 13 декабря 2019
Происшествия
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В результате аварии никто не пострадал / Фото: Владислав Лестев

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Авария случилась в 18:00. Об этом сообщает Информатор.

Двое мужчин, которые охраняли грузовые автомобили, не смогли рассказать детали случившегося. По их заверениям, обошлось без жертв.

Предположительно, участников аварии было двое. Вдоль дороги, возле барьерного ограждения, можно заметить колею. Вполне возможно, что два грузовика притерлись во время движения. У второй фуры повреждены колеса и рассыпалась кукуруза.

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Теги: #ДТП#фото#днепрпогода в Днепре