Около Днепра во время ДТП у грузовика оторвало кабину (фото)

Два человека, которые охраняли грузовики, не смогли рассказать детали произошедшего.

12 декабря на трассе H-08 случилось ДТП. В результате у одного из грузовиков оторвало кабину.

Читайте также"Сутки искали родственники": в Днепре за рулем автомобиля умер таксист

Авария случилась в 18:00. Об этом сообщает Информатор.

Двое мужчин, которые охраняли грузовые автомобили, не смогли рассказать детали случившегося. По их заверениям, обошлось без жертв.

Предположительно, участников аварии было двое. Вдоль дороги, возле барьерного ограждения, можно заметить колею. Вполне возможно, что два грузовика притерлись во время движения. У второй фуры повреждены колеса и рассыпалась кукуруза.