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"Хотела покататься": пьяная одесситка разбила кирпичом витрину автосалона

13:34, 12 декабря 2019
Происшествия
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В Одессе разбили витрину автосалона / фото: Патрульная полиция

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел ночью - патрульные получили вызов о хулиганстве на улице Атамана Головатого. "Приехав на место происшествия, где уже находились сотрудники охраны, патрульные обнаружили разбитое стекло, а внутри автосалона - нетрезвую женщину", - говорится в сообщении.

Копам женщина рассказала, что разбила стекло кирпичом, потому что хотела попасть в салон, выбрать автомобиль и проехаться по улицам Одессы. Ее задержали и доставили в полицейское отделение.

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Как сообщал УНИАН, под Киевом женщина напала на полицейского на автотрассе: у него сотрясение мозга.

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Теги: #Одесса#автосалонпогода в Одессе