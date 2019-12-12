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На Харьковщине у супругов изъяли почти тонну наркотической смеси (фото)

10:46, 12 декабря 2019
Происшествия
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Полицейские документировали деятельность наркодельцов в течение двух лет / Фото: Нацполіція

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Как отмечается, криминальным бизнесом занимались супруги из Красноградщины. Злоумышленники наладили сбыт наркотических средств с особым размахом. Полицейские Харьковщины документировали противоправную деятельность наркосбытчиков в течение 2018-2019 годов. Жители города Краснограда – 38-летний мужчина и его 38-летняя жена, расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам посредством почтовых отправлений по всей территории Украины.

Полицейские изъяли почти тонну маковой смеси / Фото: Нацполіція

Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту проживания супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом около 800 кг, 79 бутылок растворителя, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт, банковские карты, бумажные накладные по 2019 год с указанием клиентуры и цифровые носители информации. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составляет около 500 000 гривен. Точный вес содержимого маковой соломки будет установлен после проведения экспертного исследования.

Стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составляет около полумиллиона гривен / Фото: Нацполіція

Сейчас решается вопрос о задержании указанных лиц и объявления им о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #полиция#Харьковщина#наркотики#фотопогода в Харькове