Появились фото и видео с насильником 11-летней девочки в Киеве

Парень под давлением заставил ребенка вступить с ним в половую связь.

Правоохранители показали фото и видео момента задержания 19-летнего парня, изнасиловавшего в Киеве 11-летнюю школьницу.

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Как сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook, он привел школьницу к себе домой, где под давлением заставил ребенка вступить с ним в половую связь. Также парень требовал от девушки фото в обнаженном виде, а затем пригрозил выложить их в интернет, если ребенок не заплатит 2 тыс. грн.

Во время второй передачи денег юношу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Парню объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 5 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области произошло изнасилование. Мужчина надругался над девочкой-подростком.