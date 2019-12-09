На Одесчине произошло ужасное ДТП: одна погибшая, четверо пострадавших, среди которых дети

Водитель Renault Kangoo выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Mitsubishi.

Сегодня утром в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще четверо, среди которых двое детей, получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает полиция области.

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Авария произошла между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе. Предварительно установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo совершила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу.

В результате столкновения женщина погибла мгновенно, а три ее пассажира – 7-летний мальчик, 8-летняя девочка и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения.

Также травмировался и 57-летний водитель Mitsubishi. Всех их забрала карета "скорой".

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