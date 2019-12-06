Пожар в Одессе уничтожил библиотеку Института морской биологии НАН и опытные образцы

НАН создала специальную комиссию с целью выяснения обстоятельств и последствий пожара.

Пожар в колледже в Одессе полностью уничтожил научную библиотеку Института морской биологии НАН, опытные образцы и научные коллекции.

Об этом говорится в сообщении НАН Украины в Facebook.

Читайте такжеСМИ рассказали душещипательную историю о погибшей при пожаре в колледже Одессы преподавательнице

"Наибольшие убытки понесло Государственное учреждение «Институт морской биологии НАН Украины»: полностью уничтожена научная библиотека учреждения, ее лабораторное оборудование, опытные образцы и научные коллекции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президиум НАН Украины создал специальную комиссию с целью выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа нанесенного ущерба и наработки предложений относительно размещения структурных подразделений организаций НАН Украины, которые размещались в нежилом здании по ул. Пушкинской, 37.

"Со своей стороны Академия приложит все усилия, чтобы обеспечить непрерывность и развитие научных исследований, осуществляемых в вышеупомянутых научных учреждениях, в частности, в Государственном учреждении «Институт морской биологии НАН Украины» – ведущем научно-исследовательском учреждении биологического профиля, расположенном на юге нашего государства", - сообщили в НАН.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами обнаружили погибшую женщину-преподавателя. В результате пожара пострадало более 30 человек, 22 из них по состоянию на 9.00 6 декабря находились в стационарах. Поиски 13 человек продолжаются. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Сегодня в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем доме живых людей нет.