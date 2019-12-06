На перекрестке у места трагедии произошло ДТП.

На месте смертельного пожара в Одессе произошло еще одно ЧП. На перекрестке возле горевшего здания колледжа случилось ДТП.

Об этом сообщает "Думская".

"На перекрестке у места трагедии произошло ДТП. "Ауди" врезался в "Инфинити", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что примерно в то же время на месте происшествия стало плохо женщине - матери кого-то из пропавших. Ее забрала скорая.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины. Пропавшими без вести числятся 14 человек, всего пострадало более 30.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.