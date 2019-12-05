Изнасиловал, избил и пошел на работу: в Херсоне задержали ранее судимого насильника

Потерпевшая опознала обидчика.

В Херсоне оперативники задержали подозреваемого в изнасиловании женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что происшествие произошло в Корабельном районе города Херсона.

Читайте такжеВ Николаеве пенсионера подозревают в изнасиловании пятилетней девочки«Примерно в 03:00 в дом 59-летней женщины ворвался неизвестный, который изнасиловал и избил потерпевшую. Оперативники Корабельного отделения полиции провели комплекс мероприятий по установлению личности злоумышленника. Утром его задержали по месту работы», – сообщили в полиции.

Злоумышленнику 36 лет, он ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и хулиганство. Потерпевшая опознала обидчика.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция открыла ряд уголовных производств по ч.1 ст.152 (изнасилование) ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса. Мужчине может грозить до 5 лет заключения.

Также в полиции добавили, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении. Назначено проведение необходимых экспертиз.

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