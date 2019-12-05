Родители погибшего в Прилуках подростка не признают результаты экспертизы (видео)

Родные Дениса Чаленко планируют доверить дело зарубежным экспертам.

Родители погибшего подростка из Прилук Черниговской области Дениса Чаленко не признают результаты киевской экспертизы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, на пресс-конференции в Прилуках родители погибшего подростка заявили, что сделают эксгумацию тела сына.

По версии полиции, их сын мог упасть и убиться сам. В его крови к тому же нашли следы алкоголя. Тогда как следов избиения на его теле в полиции не нашли.

Накануне через месяц с момента проведения объявили результаты медицинской экспертизы по делу погибшего 14-летнего подростка.

Данные обнародовало главное следственное управление, хотя и странным способом – о результатах родители узнали из Интернета и из видео полиции, хотя после этого отца с адвокатом официально ознакомили с документами.

Слова полиции опять же возмутили жителей Прилук. Они пообещали протесты не прекращать, а родители планируют доверить дело зарубежным экспертам.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.