Гибель подростка в Прилуках: отец убитого получит результаты киевской экспертизы

По словам адвоката, машинист поезда и фельдшер «скорой» утверждают, что тело убитого Дениса Чаленко на момент обнаружения уже было холодное.

Сегодня отец убитого в Прилуках подростка Дениса Чаленко Виктор Чаленко получит результаты Киевской судебно-медицинской экспертизы относительно причин гибели своего сына.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат потерпевшего Владимир Билык, говоря о состоянии расследования этого дела.

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Он рассказал, что сегодня он с отцом убитого парня поедет в Главное следственное управление Нацполиции знакомиться с материалами производства и материалами повторной судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Киеве.

Также адвокат добавил, что показания машиниста поезда и фельдшера скорой помощи, которая прибыла на вызов, подтверждают, что тело потерпевшего подбросили на рельсы, когда он уже был мертвым.

“Машинист сообщил о том, что увидел на шпалах между рельсами тело человека, он утверждает, что поезд не переехал человека, поскольку он как был на шпалах, так и оставался. Увидев человека, машинист затормозил и через несколько десятков метров поезд остановился, поскольку имел небольшую скорость, поскольку отъезжал от станции. Машинист утверждает, и в дальнейшем это подтвердил фельдшер скорой помощи, что тело было уже холодное. То есть, с момента смерти парня на то время прошло минимум два часа”, - сказал защитник.

Также он сообщил, что следов столкновения с поездом не было обнаружено и на локомотиве.

Говоря о том, кому выгодно, чтобы черниговская полиция фальсифицировало это дело, Билык отметил, что он не исключает, что “лица, которые имеют прямое отношение к убийству этого ребенка, имеют родителей или других родственников — чиновников, потому что дело тормозилось даже не черниговской полицией, а - выше”.

По словам адвоката, если потерпевших не устроят результаты судебно-медицинской экспертизы, которую провели в Киеве, они будут настаивать на эксгумации тела и проведении экспертизы за рубежом, в частности в Германии.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе состоялись массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в главное следственное управление Нацполиции, а также сменили руководителя Прилуцкого отдела полиции.

4 декабря черниговские активисты, потерпевшие в уголовных процессах и правозащитники выступили за отставку главы областной полиции Эдуарда Алехина.

На пресс-конференции в УНИАН они заявили, что в Чернигове под руководством Алехина полиция работает так, что потерпевшим «вообще невозможно защитить свои права, поскольку полиция совершенно бездействует». По их словам, в области сложилась такая ситуация, что потерпевшим в большинстве случаев приходится через суд принуждать полицию регистрировать в Едином реестре досудебных расследований преступления, поскольку полиция под разными предлогами отказывается это делать добровольно. Между тем, отмечают активисты, черниговская полиция «фиктивно создает показатели о низкую преступность».