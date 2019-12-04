Пожар в Одессе: местонахождение пятерых человек неизвестно

В Одессе ищут двух студентов и трех сотрудников колледжа, которые могли находиться в здании во время пожара.

В Одессе спасатели и другие службы устанавливают местонахождение двух студентов и троих сотрудников Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которые могли находиться в здании во время пожара.

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Об этом заявляет отдел связей со СМИ Министерства образования и науки Украины.

«По данным руководства заведения, пока дополнительно уточняется местонахождение 2-х студентов и 3-х работников бухгалтерии учреждения», - сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара погибла преподаватель колледжа Анна Бородюк.

В министерстве выражают соболезнование ее близким, а также всем потерпевшим и их семьям.

По сообщению министерства, в Одессу выехал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров, который будет помогать эффективно реагировать на потребности учебного заведения, учитывая помощь, которую может оказать министерство.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, при пожаре пострадало более 20 человек, из которых 9 – дети. Погибла преподаватель колледжа. На данный момент пожар локализован на площади 4 тыс. кв. метров.