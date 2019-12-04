В Хмельницкой области в кафе взорвался котел: пострадали две женщины
В городе Славута Хмельницкой области в помещении котельной кафе «Монако» на улице Ярослава Мудрого, 35 взорвался твердотопливный котел.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Читайте такжеПодрыв банка в Киеве: полиция рассказала о подозреваемых и показала фотоВ результате взрыва пострадали две женщины. Отмечается, что 56-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба головы, ожог второй степени левой кисти, рваную рану левой голени, а 47-летняя – травмы в виде ушиба головы и царапину.
«Состояние удовлетворительное, после проведения обследования от госпитализации отказались. Выездом на место происшествия установлено, что повреждены оконная рама, дверь, внутренняя облицовка стен котельной без разрушения основных несущих конструкций», – говорится в сообщении.
Вероятной причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве неизвестные взорвали банк.