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В Одесской области легковушка протаранила маршрутку, пострадали 8 человек (фото)

00:57, 02 декабря 2019
Происшествия
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На месте происшествия устанавливались обстоятельства ДТП / фото od.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в областной полиции, авария произошла сегодня вечером в поселке Александровка.

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По предварительным данным, двигаясь в сторону Одессы, водитель автомобиля Hyundai Sonata не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с маршрутным такси №25 сообщением "Одесса - Черноморск".

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия устанавливались обстоятельства ДТП. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

Напомним, ранее в Киевском районе Одессы в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина, которая находилась на тротуаре.

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