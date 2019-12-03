Одесса: собственник танкера "Делфи" вышел на связь

29 ноября от судовладельца получили письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять танкер собственными силами до конца 2019-го.

Владелец танкера «Делфи», что потерпел крушение в Одессе, вышел на связь с местной властью и готов поднять судно до конца 2019 года.

Об этом сообщил в.о. начальника Одесского филиала «Администрации морских портов Украины» Денис Карпов, пишет Думская.

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29 ноября от судовладельца получили письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять танкер собственными силами до конца 2019-го.

Танкер сменил несколько названий, флагов и собственников. Сейчас судно принадлежит компании «Фактор групп лимитед», которая формально находится в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и владельцем был одессит Михашонок Владимир Валерьевич.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз.

25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.

27 ноября и. о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов заявил, что специалисты приступили к установке боновых заграждений вокруг танкера.