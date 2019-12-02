Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: полиция сообщила, откуда киллеры стреляли в ребенка

По словам Клименко, это преступление удалось оперативно раскрыть благодаря изъятым видео с камер наблюдения.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявляет, что после того, как была установлена траектория полета пули, оперативники выяснили, что злоумышленники обстреляли автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева из дома, расположенного поблизости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клименко сообщил на брифинге в Киеве.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции удалось установить те факты, которые позволили в кратчайшие сроки - на сегодняшнее утро установить, откуда был произведен выстрел и также отбросить те версии, которые были в начале. В начале была версия, что был автомобиль и в нем был киллер», - отметил председатель Нацполиции.

По словам Клименко, на самом деле, когда была отслежена траектория полета пули, стало понятно, что начальная версия была ошибочной.

«Мы пообщались со свидетелями, с очевидцами. В первую очередь мы сняли видео с камер, установленных в этом месте. Благодаря видеонаблюдению, которое есть в городе Киеве, удалось это преступление раскрыть быстрее и эффективнее», - добавил он.

«После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, примерно из какого дома велась стрельба, и после этого выйти на исполнителей этого преступления», - отметил председатель Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.