Убийство ребенка в Киеве: Нацполиция будет просить суд заключить подозреваемых под стражу

По словам Клименко, в ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полиция будет просить суд заключить под стражу подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета.

Читайте такжеПокушение на Соболева: СМИ опубликовали фото вероятного убийцы ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления. Будем инициировать меру пресечения для этих преступников - содержание под стражей», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.