Убийство ребенка в Киеве: Нацполиция будет просить суд заключить подозреваемых под стражу
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полиция будет просить суд заключить под стражу подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета.
Читайте такжеПокушение на Соболева: СМИ опубликовали фото вероятного убийцы ребенка
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
«В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления. Будем инициировать меру пресечения для этих преступников - содержание под стражей», - сказал Клименко.
Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.
В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.
Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.