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Убийство ребенка в Киеве: Нацполиция будет просить суд заключить подозреваемых под стражу

16:31, 02 декабря 2019
Происшествия
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В результате стрельбы в Киеве погиб трехлетний сын депутата / Фото УНИАН

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полиция будет просить суд заключить под стражу подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления. Будем инициировать меру пресечения для этих преступников - содержание под стражей», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

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Теги: #суд#Киев#убийство#Нацполицияпогода в Киеве