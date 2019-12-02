Покушение на Соболева: СМИ опубликовали фото вероятного убийцы ребенка

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его малолетнего ребенка.

В автомобиль депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева стреляли из хостела на улице Тарасовской. Вероятного стрелка зафиксировали камеры наблюдения, когда он покидал здание.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Страна». Публикуется также скриншот с записи камер наблюдения, на котором запечатлен вероятный киллер.

Отмечается, что выстрел, был произведен из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4.

Утверждается, что номер в хостеле арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover", за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне.

Сегодня стало известно о задержании подозреваемых. Оба – бывшие бойцы АТО, служили в 8-м отдельном батальоне «Аратта» Украинской добровольческой армии.