Подозреваемому в убийстве трехлетнего сына депутата Соболева всего 18 лет – журналист

Киллер стрелял из винтовки калибра 7,62 мм – целился в Соболева, но промахнулся.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники раскрыл несколько фактов о подозреваемом в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, которое закончилось гибелью трехлетнего ребенка.

Со слов Бутусова, вероятному убийце нет даже 20 лет.

Читайте такжеАваков об убийстве ребенка в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники

«По данным источников Цензор.нет, подозреваемому 18 лет, собираются различные материалы по его действиям и вероятной причастности..

По материалам следствия киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Киллер караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины», – рассказал он в Facebook.

Журналист отмечает, что киллер скорее всего действовал не один, и это заказное покушение. Он также рассказал об одной из версий следствия по делу.

«Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства», – сообщил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover", за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне. Сегодня стало известно о задержании подозреваемых.