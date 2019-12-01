Бил ногами и палкой: в Херсоне девушка попала в реанимацию после избиения бывшим парнем
16:41, 01 декабря 2019Происшествия
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Сейчас пострадавшей лучше, ее должны перевести в стационар.
Пострадавшая неделю провела в реанимации / фото: Типичный Херсон
В Херсоне парень избил свою бывшую 17-летнюю девушку, в результате чего она попала в реанимацию.
Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".
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Отмечается, что избиение произошло возле школы в районе Херсонского хлопчатобумажного комбината (ХБК). Бывший парень выследил девушку, бил ее ногами и палкой, в результате чего у пострадавшей есть переломы.
Девушка чуть не умерла, неделю она провела в реанимации, а в понедельник ее переведут в стационар.
Уточняется, что в полицию было подано заявление об избиении. Подозреваемый пока не задержан правоохранителями и сейчас находится дома
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