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Бил ногами и палкой: в Херсоне девушка попала в реанимацию после избиения бывшим парнем

16:41, 01 декабря 2019
Происшествия
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Пострадавшая неделю провела в реанимации / фото: Типичный Херсон

Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".

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Отмечается, что избиение произошло возле школы в районе Херсонского хлопчатобумажного комбината (ХБК). Бывший парень выследил девушку, бил ее ногами и палкой, в результате чего у пострадавшей есть переломы.

Девушка чуть не умерла, неделю она провела в реанимации, а в понедельник ее переведут в стационар.

Уточняется, что в полицию было подано заявление об избиении. Подозреваемый пока не задержан правоохранителями и сейчас находится дома

Как сообщал УНИАН, в Одесской области осуждена женщина, которая убила своего новорожденного ребенка.

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Теги: #Херсон#избиение