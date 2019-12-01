Бил ногами и палкой: в Херсоне девушка попала в реанимацию после избиения бывшим парнем

Сейчас пострадавшей лучше, ее должны перевести в стационар.

В Херсоне парень избил свою бывшую 17-летнюю девушку, в результате чего она попала в реанимацию.

Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".

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Отмечается, что избиение произошло возле школы в районе Херсонского хлопчатобумажного комбината (ХБК). Бывший парень выследил девушку, бил ее ногами и палкой, в результате чего у пострадавшей есть переломы.

Девушка чуть не умерла, неделю она провела в реанимации, а в понедельник ее переведут в стационар.

Уточняется, что в полицию было подано заявление об избиении. Подозреваемый пока не задержан правоохранителями и сейчас находится дома

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