Закопала заживо: в Одесской области мать-убийца отделалась испытательным сроком

Женщина убила малыша еще в феврале 2019 года.

В Одесской области осуждена женщина, убившая своего новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне суд приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года 24-летнюю жительницу Балтского района.

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Как отмечается, преступление совершено в феврале в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

«Родив здорового ребенка, женщина совершила действия, в результате которых девочка задохнулась. В частности, пытаясь скрыть следы преступления, мать закопала ребенка живьем в огороде, за хозяйственными постройками», - сообщили в главке.

Полицейские разоблачили правонарушительницу. Ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В суд было направлено обвинительное заключение и соглашение о примирении между потерпевшим (отцом ребенка) и подозреваемой. Суд, убедившись, что стороны добровольно заключили соглашение, утвердил его и назначил вышеназванное наказание. Кроме того, женщина должна регулярно отмечаться в органах пробации и не покидать место проживания без соответствующего разрешения.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля медики Подольской районной больницы Одесской области сообщили в полицию о женщине с подозрением на «криминальный аборт». После того, как ее осмотрели врачи, она оставила медицинское учреждение.

Работники полиции установили личность гражданки - жительницы Балтского района, которая длительное время гостила у родственников в Подольском районе.

Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш, а плод она закопала в огороде. Однако после вскрытия тела судебно-медицинские эксперты установили, что девочка родилась доношенной, а предварительной причиной ее смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

Тогда женщина призналась в содеянном - рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а этот ребенок был нежелательным. Живого младенца она замотала в полиэтиленовый пакет и закопала.