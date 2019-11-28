В Киеве пьяная женщина въехала в ТЦ и подбросила патрульным деньги (фото)

Водитель в общении с журналистами не отрицала, что употребляла спиртные напитки.

В ночь на 28 ноября патрульные Деснянского района Киева обратили внимание на автомобиль Dacia, который врезался в здание по адресу улица Закревского, 61/2. Но обычная история обрела нестандартную развязку.

Во время общения у водителя Марины были заметны явные признаки алкогольного опьянения, передает "Информатор".

Патрульные предложили женщине пройти тест на наличие алкоголя в крови на месте или сдать анализы. От освидетельствования она отказалась. На нее были составлены административные материалы по 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов).

Читайте такжеВ Киеве пьяный таксист убегал с места ДТП и устроил еще одну аварию

Полицейские рассказали, что время общения женщина пыталась предложить им деньги, чтобы избежать составления протокола. Но полицейские стояли на своем и продолжали оформление. Они неоднократно предупреждали ее, что эти действия незаконны. Тогда Марина подбросила деньги в подстаканник патрульного автомобиля.

Для фиксации случившегося на место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре места происшествия выяснилось, что сумма взятки — 300 гривень. Правоохранители задокументировали данный факт и изъяли вещественные доказательства.

Водитель в общении с журналистами не отрицала, что употребляла спиртные напитки, но делала это в баре. Но женщина заверила, что даже не заводила мотор машины. Свои действия она объяснила тем, что решила отблагодарить полицейских за ложный вызов и "угостить" их кофе.

При этом в разговоре с патрульными она подтвердила факт того, что была за рулем машины. На камерах видеонаблюдения видно, что женщина приехала к магазину и врезалась в здание. После этого она вышла из машины и пошла в магазин.

Ранее в Сумах нетрезвый водитель насмерть сбил девушку и убегал из города на такси.