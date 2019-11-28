В Днепре третий день подряд "минируют" школы, детей эвакуировали

Сообщения о минирования школ в Днепре поступали 26 и 27 ноября.

В Днепре правоохранители получили сообщение о минировании сразу 9 учебных заведений. Детей временно эвакуировали.

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Как сообщает «Информатор», сообщение о взрывчатке поступило около 9:00 утра на почту СБУ.

В числе «заминированных» — школы №№ 7, 17, 29, 45, 118, 121, а также гимназии №№ 3 и 33. На место направили правоохранителей и спасателей, которые обследуют территорию. Школьников вывели из зданий под присмотром педагогов.

Напомним, сообщения о минирования школ в Днепре поступали 26 и 27 ноября. Каждый раз проводилась эвакуация детей, сотни правоохранителей эвакуировали.