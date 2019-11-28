В Киеве ночью ограбили Союз журналистов (фото)

Факт проникновения утром установили работники офиса НСЖУ.

В ночь на 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины, расположенный в Киеве на улице Крещатик, 27-А.

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Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

“Ограбили Союз журналистов на Крещатике... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф искалечен. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики открыты. Пропали ли документы и ценные вещи — еще выясняем”, – отметил он.

По его словам, факт проникновения утром установили работники офиса НСЖУ. Сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

“МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия”, - добавил председатель НСЖУ.