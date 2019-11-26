Ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни (видео)
И.о. руководителя Одесской таможни Игорю Резнику ночью, 26 ноября, подожгли автомобиль.
Об этом председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов написал на своей странице в Facebook и выложил видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент поджога.
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"Ночью на охраняемой стоянке таможни сожгли "Шкоду Октавиа", которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", - отметил Нефедов.
По его словам, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 миллиона гривень относительно 4-х автомобилей BMW.
"Обращаюсь публично к МВД Украины, СБУ и Национальной полиции Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить", - добавил глава таможни.
Напомним, в конце октября в Одесской области на автостоянке злоумышленник поджег иномарку одного из руководителей поста "Черноморский" Вячеслава Харченко. Пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, который принадлежит Одесской таможне.