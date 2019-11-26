Ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни (видео)

На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал.

И.о. руководителя Одесской таможни Игорю Резнику ночью, 26 ноября, подожгли автомобиль.

Об этом председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов написал на своей странице в Facebook и выложил видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент поджога.

Читайте также"Контрабанда недели": Нефедов показал сигареты в угле почти на 3 миллиона (фото)

"Ночью на охраняемой стоянке таможни сожгли "Шкоду Октавиа", которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", - отметил Нефедов.

По его словам, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 миллиона гривень относительно 4-х автомобилей BMW.

"Обращаюсь публично к МВД Украины, СБУ и Национальной полиции Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить", - добавил глава таможни.

Напомним, в конце октября в Одесской области на автостоянке злоумышленник поджег иномарку одного из руководителей поста "Черноморский" Вячеслава Харченко. Пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, который принадлежит Одесской таможне.