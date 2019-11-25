В Херсоне бездомный сварился в кипятке, пытаясь согреться на теплотрассе - активисты
10:28, 25 ноября 2019Происшествия
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Полиция устанавливает личность погибшего.
Сейчас полиция устанавливает личность погибшего / Фото: dpchas.com.ua
В Херсоне бомж сварился в кипятке пытаясь ночью согреться на теплотрассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Римма Бараненко.
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"Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней", - сообщила активистка.
По ее словам, полиция не может установить личность мужчины.
"Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную", - написала Бараненко.
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