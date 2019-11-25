цей матеріал доступний українською

В Херсоне бездомный сварился в кипятке, пытаясь согреться на теплотрассе - активисты

10:28, 25 ноября 2019
Происшествия
460 0
Сейчас полиция устанавливает личность погибшего / Фото: dpchas.com.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Римма Бараненко.

Читайте такжеВ Киеве умер жестоко избитый ветеран АТО - волонтер

"Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней", - сообщила активистка.

По ее словам, полиция не может установить личность мужчины.

"Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную", - написала Бараненко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Херсонпогода в Херсоне