В Херсоне бездомный сварился в кипятке, пытаясь согреться на теплотрассе - активисты

Полиция устанавливает личность погибшего.

В Херсоне бомж сварился в кипятке пытаясь ночью согреться на теплотрассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Римма Бараненко.

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"Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней", - сообщила активистка.

По ее словам, полиция не может установить личность мужчины.

"Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную", - написала Бараненко.