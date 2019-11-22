Убийство 11-летней девочки в Одессе: обвиняемому грозит пожизненное заключение

По версии следствия, надругательство над телом (помещение в выгребную яму) совершено с целью сокрытия других преступлений (похищения, убийства), совершенных на сексуальной почве.

В Одессе завершено расследование в отношении Николая Тарасова – подозреваемого в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Одесской области Дарьи Лукьяненко, совершенном 13 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области и следователи полиции завершили расследование дела.

Сегодня, 22 ноября, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как отмечается, сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Молодому мужчине вменяется ряд статей Уголовного кодекса Украины. В частности, ч. 1 ст. 297 (надругательство над телом), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), п. п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

По версии следствия, надругательство над телом (помещение в выгребную яму) совершено с целью сокрытия других преступлений (похищения, убийства), совершенных на сексуальной почве.

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Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня текущего года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.