Во Львове из-за гололеда резко увеличилось количество аварий на дорогах (фото, видео)

Львовский метеоцентр предупреждает, что гололед на дорогах будет сохраняться в течение целого дня.

На дорогах Львова после дождя образовалась гололедица – количество автомобильных аварий резко возросло. Кроме того, увеличилось количество обращений в городские травмпункты.

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Как сообщает Zaxid.net, по официальным данным, только во Львове 23 ноября произошло 84 автомобильных аварии. В предыдущие дни таких инцидентов было в два-три раза меньше. Большинство ДТП являются мелкими, лишь в четырех авариях на 23 ноября пострадали люди.

В то же время, как сообщили журналистам в пресс-службе львовской мэрии, в городские травмпункты по состоянию на обеденный час 23 ноября обратились 170 человек.

Львовские коммунальщики начали посыпать улицы песком. К посыпанию привлекли 12 пескоразбрасывателей, которые работали с 20:00 субботы и до утра воскресенья. Для посыпки тротуаров городская власть привлекла почти 800 дворников.

Львовский метеоцентр предупреждает, что гололед на дорогах будет сохраняться в течение целого дня. Львовский горсовет просит водителей быть осторожными.