Аэропорт "Львов" временно не работает, самолет съехал с полосы (фото)

Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

В международном аэропорту «Львов» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших среди пассажиров нет.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», - отмечается в сообщении.

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Пассажиры и багаж были эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

Выполняются работы по эвакуации самолета.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

Напомним, Одесский аэропорт восстановил работу после инцидента с турецким самолетом.