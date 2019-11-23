Аэропорт "Львов" временно не работает, самолет съехал с полосы (фото)
11:00, 23 ноября 2019Происшествия
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Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.
В аэропорту «Львов» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы / фото УНИАН
В международном аэропорту «Львов» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших среди пассажиров нет.
Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
«Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», - отмечается в сообщении.
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Пассажиры и багаж были эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании.
Выполняются работы по эвакуации самолета.
Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.
Напомним, Одесский аэропорт восстановил работу после инцидента с турецким самолетом.
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