Аэропорт «Одесса» возобновил работу в штатном режиме

21 ноября в аэропорту произошла поломка двух самолетов международного сообщения.

Международный аэропорт «Одесса», работа которого со вчерашнего для была парализована из-за поломки самолета на взлетно-посадочной полосе, возобновил работу в штатном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, аэропорт возобновил выполнение рейсов с 22:00.

Как отмечается, из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines успешно отбуксировали самолет к временной стоянке.

Читайте такжеОдесский аэропорт понес колоссальные убытки из-за аварийной посадки турецкого самолета (видео)

«После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы было подтверждено соответствие всем нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому принято решение о возобновлении рейсов», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в течение 21 ноября в международном аэропорту «Одесса» произошла поломка двух самолетов международного сообщения.

В частности, в 11:21 по техническим причинам был прерван взлет самолета бизнес-авиации, совершавшего рейс в Дубай. В связи с этим аэропорт приостановил полеты с 12:27 до 14:00.

Второе ЧП произошло в 20:55 - рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП подломил переднюю стойку шасси. На борту было 136 пассажиров.

Вчера из-за этих событий аэропорт «Одесса» приостановил полеты, как предполагалось, до часа ночи, потом – до 18.00 сегодняшнего дня, потом – до 22.00.