Шторм на Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек
05:31, 23 ноября 2019Происшествия
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Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки.
Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась / фото: пресс-служба ГСЧС области
Вследствие непогоды на Азовском побережье спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась. Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что уведомлений о необходимости предоставления помощи, связанной с непогодой, от жителей пгт Кирилловка не поступало.
Как сообщал УНИАН, в Запорожской области из-за шторма 40 человек оказались отрезанными от суши на острове Бирючий.
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