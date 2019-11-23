Шторм на Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки.

Вследствие непогоды на Азовском побережье спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась. Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что уведомлений о необходимости предоставления помощи, связанной с непогодой, от жителей пгт Кирилловка не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области из-за шторма 40 человек оказались отрезанными от суши на острове Бирючий.