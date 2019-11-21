"Возместил ущерб": в Киеве водитель разбитого авто ограбил виновницу ДТП

Полиции мужчина объяснил, что грабителем себя не считает, а просто поступил "по справедливости".

В Киеве один из участников аварии решил ограбить виновницу ДТП, чтобы «возместить» затраты на ремонт автомобиля.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Происшествие произошло на столичном Печерске. Водитель автомобиля "Volkswagen Golf" после аварии решил не дожидаться полиции и административного разбирательства, прибегнув к самосуду.

Так, мужчина увидел в руках второй участницы аварии мобильный телефон Huawei, и решил, что рыночная стоимость гаджета покроет ему затраты на ремонт автомобиля. Тогда он вырвал у женщины телефон из рук и уехал с места аварии на своем битом автомобиле.

В тот же день преступника задержали. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы за грабеж ( ч.1 ст.186 УК Украины).

Полиции мужчина объяснил, что грабителем себя не считает, а просто поступил "по справедливости". По его словам, в аварии виновата женщина, но он не верил, что ему что-то компенсируют. Потому и забрал "компенсацию" на месте.

Ранее в Деснянском районе Киева водитель автомобиля Hyundai Matrix насмерть сбил женщину.