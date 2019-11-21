В Киеве водитель насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу
05:30, 21 ноября 2019Происшествия
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Водитель Hyundai рассказал, что заметил женщину слишком поздно и не смог затормозить.
Женщина получила травмы несовместимые с жизнью / фото: "Информатор"
В Деснянском районе Киева по адресу улица Пуховская, 7 водитель автомобиля Hyundai Matrix насмерть сбил женщину.
Об этом сообщает «Информатор».
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ДТП случилось в среду, 20 ноября, около 21:40. По словам водителя, он ехал по Пуховской в сторону ТЭЦ, когда на дороге появилась женщина. В результате удара она получила травмы несовместимые с жизнью. На вид погибшей около 50 лет.
На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
фото: "Информатор"
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