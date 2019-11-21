цей матеріал доступний українською

В Киеве водитель насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу

05:30, 21 ноября 2019
Происшествия
27 0
Женщина получила травмы несовместимые с жизнью / фото: "Информатор"

Об этом сообщает «Информатор».

Читайте такжеВ Киеве на Столичном шоссе лихач разогнался до 222 км/час

ДТП случилось в среду, 20 ноября, около 21:40. По словам водителя, он ехал по Пуховской в сторону ТЭЦ, когда на дороге появилась женщина. В результате удара она получила травмы несовместимые с жизнью. На вид погибшей около 50 лет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.

фото: "Информатор"

Как сообщал УНИАН, в Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве