В Бразилии парень застрелил бездомную за просьбу дать денег (видео)

Парень как минимум дважды выстрелил в девушку, врачи лишь констатировали смерть.

В Бразилии камеры наблюдения сняли, как прохожий убивает бездомную, которая попросила у него один реал.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Unilad.

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На кадрах видно, как в центре Рио-де-Жанейро бездомная женщина подходит к мужчине и начинает с ним разговор. Девушка просит у него один реал (5,75 грн). Мужчине не понравилась такая просьба, поэтому он решил проучить девушку. Он вытаскивает пистолет и как минимум дважды стреляет в неё.

Бездомная падает посреди дороги, а мужчина прячет пистолет и уходит с места происшествия. Около пострадавшей, которая неподвижно лежит на земле, останавливается прохожий, чтобы помочь ей. Женщину доставили в больницу Азеведо Лима, где ее объявили мертвой.

Президент Бразилии Жаир Больсонаро в мае подписал указ, который позволил широкому кругу людей, включая дальнобойщиков и политиков, носить оружие без необходимости доказывать, зачем оно им нужно. Позже законодатели в стране смягчили его, разрешив носить оружие ограниченному кругу людей, например, охотникам.