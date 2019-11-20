В Одессе возле райотдела подожгли автомобиль полицейского

С места происшествия изъята пластиковая бутылка с остатками воспламеняющегося вещества.

В Одессе возле Киевского райотдела полиции неизвестные подожгли автомобиль, который находится в пользовании правоохранителя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера вечером на ул. Филатова.

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На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. В результате возгорания повреждена передняя часть иномарки. Пострадавших нет.

Как отмечается, автомобиль принадлежит 61-летней одесситке и находится в пользовании у ее сына - полицейского.

По предварительным данным, причина возгорания - поджог. С места происшествия изъяли пластиковую бутылку с остатками воспламеняющегося вещества.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, автомобилем SsangYong Korando пользовался начальник следственного отдела Киевского райотдела полиции Николай Древов. На данную должность он был назначен менее чем два месяца назад.