В Одессе нетрезвый майор медслужбы устроил ДТП, есть пострадавший (фото)

По словам очевидцев, водитель был в военной форме. Это также подтверждает видео, размещенное в социальных сетях.

В Одессе в ночь на 20 ноября военный медик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в дерево.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло в полночь.

«Водитель автомобиля Toyota Самгу двигался по проспекту Шевченко со стороны ул. Пироговской в направлении проспекта Гагарина. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и врезался в дерево», - сообщили в управлении.

Как отмечается, в больницу с телесными повреждениями доставлен пассажир автомобиля. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. На месте аварии работали следователи.

По словам очевидцев, водитель был в военной форме. Это также подтверждает видео, размещенное в социальных сетях.

Как сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (бывший военный госпиталь), иномаркой управлял майор медицинской службы. Отмечается, что этот военнослужащий 20 ноября, нарушив ПДД, стал участником дорожно-транспортного происшествия, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Коллектив и руководящий состав ВМКЦ Южного региона осуждает преступный поступок майора м/с Мезей В. И. и ходатайствует перед высшим руководством Вооруженных сил Украины о его увольнении с военной службы», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что авария произошла примерно в квартале от военного госпиталя.