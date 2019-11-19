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В Днепре загорелся забитый людьми трамвай

12:57, 19 ноября 2019
Происшествия
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В Днепре сегодня горел трамвай / dp.informator.ua

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Как сообщает «Информатор», изначально никто не понял, что произошло, но когда вагон начал заполнять густой дым, все сразу выбежали на улицу.

Отмечается, что возгорание возникло, когда пантограф трамвая запитался от контактной сети.

Обошлось без пострадавших, пожарных к тушению огня не привлекали. Причины возгорания устанавливает полиция.

Ранее В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб.

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Теги: #Днепр#пожар#трамвайпогода в Днепре