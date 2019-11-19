В Днепре загорелся забитый людьми трамвай

Возгорание возникло, когда пантограф трамвая запитался от контактной сети.

На улице Владимира Мономаха в Днепре загорелся забитый пассажирами трамвай маршрута № 1.

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Как сообщает «Информатор», изначально никто не понял, что произошло, но когда вагон начал заполнять густой дым, все сразу выбежали на улицу.

Отмечается, что возгорание возникло, когда пантограф трамвая запитался от контактной сети.

Обошлось без пострадавших, пожарных к тушению огня не привлекали. Причины возгорания устанавливает полиция.

Ранее В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб.