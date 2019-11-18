В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и дома
20:48, 18 ноября 2019Происшествия
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Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании и осматривают объекты.
В Харькове проверяют информацию о минировании зданий / фото УНИАН
В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и жилые дома.
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Как сообщает в Facebook полиция Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
"Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании... Обзор мест происшествия продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.
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