В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и дома

Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании и осматривают объекты.

В Харькове "заминировали" все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и жилые дома.

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Как сообщает в Facebook полиция Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

"Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании... Обзор мест происшествия продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал.