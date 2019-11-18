В Киеве "заминировали" Центральный ж/д вокзал

Сотрудники вокзала через громкоговоритель призывают людей покинуть здание.

Сегодня около 17.00 в Центральный железнодорожный вокзал Киева поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки.

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Как передает с места события корреспондент УНИАН, сотрудники вокзала информируют людей через громкоговоритель: "Внимание, в связи с заминированием вокзала и угрозой взрыва просим всех пассажиров и работников покинуть здание вокзала".

При этом отмечается, что покинуть здание можно через центральный, южный и западный выходы вокзала.

В отделе коммуникации полиции города Киева УНИАН подтвердили эту информацию. "Есть такая информация. Около 17.00 на колл-центр СБУ поступила. Сейчас там проводится проверка", - отметили в полиции.