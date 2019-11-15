ГБР начало расследование по факту взрывов в Балаклее

Следователи квалифицировали случившееся как халатное отношение военного должностного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют обстоятельства взрывов на территории военного склада Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

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«В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью», - отметили в ГБР.

Следователи квалифицировали случившееся как халатное отношение военного должностного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области прогремело несколько взрывов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что на указанной местности работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы.

«Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет», - заявил в комментарии УНИАН начальник Управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Позже в уточненном сообщении Генштаба ВСУ появилась информация, что во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения. По информации медиков, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один - средней тяжести.