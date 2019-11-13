Изнасилование пенсионерки в Харькове: подозреваемый заявил о странных голосах в голове

За преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

24-летний харьковчанин, подозреваемый в изнасиловании 77-летней пенсионерки, заявил, что к преступлению его подтолкнули голоса, которые он услышал в своей голове. Также в тот роковой день, как признался преступник, он выпил немного пива.

Об этом пишет Objectiv.tv.

Читайте такжеГрупповое изнасилование двух девочек в Одессе: суд отказался отпустить подозреваемых«Что-то в голове как помутнело, начались какие-то голоса слышаться. Затем перелез через забор, думал, может, возьму себе одежды теплой и все. А тут бабушка пришла, начала на меня гнуть. Потом я нагнул, и потом уже произошло то, что говорят», – заявил подозреваемый.

По словам местного прокурора, задержанный якобы состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра, но официального подтверждения этому пока нет.

Отмечается, что за изнасилование пенсионерки ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, по данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование).