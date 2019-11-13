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В поле на Тернопольщине нашли "мумию" неизвестного: полиция устанавливает личность (фото)

17:57, 13 ноября 2019
Происшествия
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В полиции пытаются установить личность погибшего / npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Читайте такжеВ Харькове возле мусорника нашли убитую женщину (фото)Отмечается, что сообщение о находке поступило 12 ноября в 14:08 на линию «102» от диспетчера одного из сельскохозяйственных обществ района.

«Дозвонившийся сообщил, что в поле между Збаражем и селом Стрыевка комбайнер, который работал на поле, обнаружил кости человека. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело осмотрел судебный эксперт. По предварительным данным, мумифицированное тело принадлежит мужчине. Период смерти примерно два месяца. Специалисты утверждают, что влажный климат и почва ускорили разложение ткани», – говорится в сообщении полиции.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего и причину смерти. По словам начальника Збаражского отделения полиции Виталия Присяжнюка, «тело и кости в плохом состоянии, и установить личность тяжело, единственная надежда на результаты ДНК-экспертизы».

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее УНИАН сообщал, как в винницкой многоэтажке нашли мумифицированное тело.

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Теги: #Тернополь#телоПогода в Тернополе