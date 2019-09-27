Исчез более года назад: в винницкой многоэтажке нашли мумифицированное тело (видео)

Коммунальщики нашли его мертвым в квартире, когда пришли проверять трубы при подготовке к отопительному сезону.

Жители винницкой многоэтажки обнаружили мумифицированное тело в одной из квартир.

Это был их сосед, который исчез более года назад, говорится в сюжете ТСН.

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Коммунальщики нашли его мертвым в квартире, когда пришли проверять трубы при подготовке к отопительному сезону. Жители дома говорят, что раньше уже несколько раз вызывали коммунальщиков из-за вони, но тогда открывать квартиру никто не стал.

Соседи умершего говорят, что мужчина говорил, что за ним следят. Также видели как к нему в квартиру через балкон влезали неизвестные.

Однако в полиции версию насильственной смерти отвергают. Говорят, следов взлома ни на балконе, ни на дверях нет. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Харькове нашли мумифицированный труп женщины.