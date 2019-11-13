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Стрельба и разрисованные витрины: ночью вандалы в Киеве устроили расправу над российским магазином (фото)

13:08, 13 ноября 2019
Происшествия
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Также перед входом в магазин стрелки написали краской «Москалі» / "Информатор"

В ночь на среду, 13 ноября, в Киеве неизвестные разрисовали витрины обувного магазина «Carlo Pazolini» и кофейни «Горький» недалеко от Верховной Рады. Причем обувной магазин вандалы также расстреляли из огнестрельного оружия.

На данный момент неизвестно, кофейню и обувной магазин разрисовали одни и те же люди или нет. Об это сообщает Информатор со ссылкой на фотографии очевидцев.

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На фотографии видно, что стекла магазина «Carlo Pazolini», который расположен на проспекте Победы, 19, расстреляли из неизвестного оружия. Также перед входом в магазин стрелки написали краской «Москалі». Такие же надписи, а также подписи «Кацапи» и «Вата» появились на асфальте перед входом, а также на витрине кофейни «Горький», которая расположена на улице Липская, 9а. На данный момент неизвестно, кто именно стрелял по стеклам обувного магазина и писал краской указанные выше надписи.

Отметим, что Carlo Pazolini является российской сетью магазинов. 

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Теги: #Киевпогода в Киеве