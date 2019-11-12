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Вокзалы, ТЦ, жилые дома: в Харькове "заминировали" 54 объекта

20:59, 12 ноября 2019
Происшествия
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Правоохранители проводят осмотр мест происшествий / фото УНИАН

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления главка полиции.

«Поступили сообщения о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале», - отметили в полиции.

В настоящее время правоохранители проводят осмотр мест происшествий.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути.

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Теги: #полиция#Харьков#заминированиепогода в Харькове