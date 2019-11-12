Вокзалы, ТЦ, жилые дома: в Харькове "заминировали" 54 объекта

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка.

В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании 54 объектов на территории города.

Читайте такжеВ Киеве возобновили работу все станции метро: взрывчатку не нашли

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления главка полиции.

«Поступили сообщения о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале», - отметили в полиции.

В настоящее время правоохранители проводят осмотр мест происшествий.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути.